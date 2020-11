Un nuovo Pogba per la Juventus. Paratici gioca la carta Raiola per Gravenberch

Un nuovo Pogba per la Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, dopo essersi assicurata Matthijs De Ligt, il club bianconero tenta il bis con un altro talento olandese. Stiamo parlando di Ryan Gravenberch, talento dell'Ajax e punto fermo della squadra di Erik Ten Haag: 9 presenze, 3 delle quali in Champions, e 2 assist. Sul giocatore c'è da tempo il Barcellona, ma l'affare De Ligt ha dimostrato che niente è scontato, soprattutto quando entra in azione Mino Raiola. Il potente procuratore italo-olandese ha un rapporto consolidato con la Juventus, grazie anche alla storica amicizia con il vicepresidente juventino Pavel Nedved, che da giocatore era assistito proprio da Raiola. Non è ancora tempo di affondi e in questo momento non è nemmeno chiaro chi tra le big europee abbia più possibilità di arrivare a Gravenberch. Di sicuro alla Continassa stanno tenendo monitorata la situazione del ragazzo grazie al filo diretto con il suo manager. L’olandese sarebbe un rinforzo perfetto per la mediana di Andrea Pirlo.