Un palo e tante occasioni: Milan-Lazio 0-0 al 45', Immobile sfortunato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande equilibrio, tante occasioni da una parte e dall'altra, ma ancora nessun gol tra Milan e Lazio. Zero a zero il punteggio all'intervallo: meglio i biancocelesti per qualità di gioco, mentre i rossoneri si fanno preferire per la gestione generale: Immobile spreca all'alba e al tramonto della frazione, i rossoneri rispondono con il solito Piatek.

Ritmi piacevoli sin dalle primissime battute. La Lazio ha subito un'occasione colossale per sbloccare il match: Correa va via in slalom con una facilità disarmante e serve Immobile, che però si lascia ipnotizzare da Reina. Un rigore in movimento, quello sprecato dall'attaccante ospite. Sono i capitolini a fare la partita, con un atteggiamento sornione; i ragazzi di Inzaghi gestiscono le fasi di gioco a proprio piacimento, decidendo quando velocizzare e far male alla difesa avversaria. Al 20' Immobile gioca un pallone impossibile dalla linea di fondo, Correa anticipa Calabria ma spara alto da due passi. Il Milan è lento e impacciato e trova pochi sbocchi sulle corsie laterali, mentre lo spauracchio Piatek è controllato senza troppi problemi da Acerbi, come era già successo in Coppa Italia. I rossoneri si preoccupano solo di gestire bene il pressing, cercando qualche conclusione dalla distanza. Intorno alla mezzora, però, il Milan si sveglia, grazie anche all'ottimo lavoro in fase di non possesso: prima Suso, poi Piatek mettono paura a Strakosha, sfruttando bene il lavoro e i cross di Borini e Calabria. Questione davvero di centimetri, come quelli che nel finale di frazione impediscono a Immobile di sbloccare il risultato: il napoletano scatta sul filo del fuorigioco e colpisce il palo, l'ottavo personale in questo campionato.