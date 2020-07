Un pari acciuffato in extremis ma due punti persi. E ora il calendario del Milan fa paura

Un passo indietro per il Milan dopo le incoraggianti prove contro Lecce e Roma. Una squadra scesa in campo dopo un quarto d'ora di gioco, dove nel frattempo la SPAL aveva segnato per l'incapacità di gestire un pallone sugli sviluppi di calcio d'angolo. La squadra di Stefano Pioli era stata punita oltremodo nel primo tempo, col 2-0 di Floccari e ha dominato la partita, pur palesando i soliti problemi realizzativi insabbiati nelle ultime prestazioni. Come se non bastasse dopo 17 minuti Pioli ha dovuto privarsi di Castillejo. La notizia positiva è che chi l'ha sostituito, ossia Saelemaekers, ha sfornato una prestazione maiuscola, confermando la bontà dell'investimento del Milan che proprio oggi ne ha annunciato il riscatto. Buone note anche da Rafael Leao, entrato finalmente col piglio giusto e bravo a creare scompiglio, duettando con i compagni di squadra e suonando la carica col gol del 2-1. Se la fortuna aiuta gli audaci, l'autorete di Vicari al 94' ne è la conferma. Restano alcuni nei: Gabbia, riproposto titolare al posto di Kjaer, non ha ancora la malizia e la sicurezza del danese non risultando certo esente da colpe in occasione dell'1-0. Passo indietro per Rebic e anche Théo Hernandez sembra essere stanco. Nonostante il pari acciuffato in extremis questi per il Milan sono due punti persi. Anche perché adesso il calendario si fa complicato: prossimi avversari saranno Lazio, Juventus e Napoli.