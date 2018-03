Un pari che sa di sconfitta: Napoli, il tabù Mapei allontana il sogno

Fonte: Dal nostro inviato a Reggio Emilia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un pari che allontana il sogno Scudetto. In casa Napoli è tempo di capire cosa non è andato per il verso giusto nel match col Sassuolo, terminato 1-1 con le reti di Politano al 22' e Callejon all'80'. Alla fine di una maratona di emozioni e di imprecisioni, da una parte e dall'altra. Preventivabili e accettabili se sei il Sassuolo e punti alla salvezza, da sottolineare in rosso per gli errori da non commettere più se ti chiami Napoli e punti a togliere il titolo di campione d'Italia alla Juventus.

PRIMO TEMPO DAI DUE VOLTI, INIZIO RIPRESA HORROR - L'inizio vede questo copione: il Napoli crea, il Sassuolo passa in vantaggio. Le azioni alla formazione partenopea per colpire gli avversari non sono mancate, ma la scarsa precisione di Insigne, Mertens e Callejon non permette alla formazione di Sarri di acciuffare il pareggio. Pesa la marcatura di Politano, al 22', abile a ribattere a rete da due passi un colpo di testa di Peluso respinto poco prima dal palo. Torna qualche fantasma del passato con l'occasione fallita al 40' da Insigne, con Consigli abile a respingere la sfera in corner. L'avvio del secondo tempo vede il Napoli soffrire non poco, un'ingenuità di Koulibaly rischia di far siglare il bis a Politano ma Reina è pronto alla respinta e tra i più concentrati dell'intera serata.

NAPOLI IMPRECISO, POI IL FORCING FINALE - La ripresa vede un Napoli poco pericoloso fino a 15' dalla fine, quando il neoentrato Milik trova in Consigli un baluardo quasi insuperabile. Fino a 10' dal novantesimo, quando Callejon spinge in fondo al sacco il traversone di Mario Rui con l'evidente complicità di Rogerio. Tre minuti dopo Milik si candida a essere l'eroe di giornata, ma la traversa si mette di traverso sulla rovesciata del polacco. Il Napoli, che con Sarri in panchina non ha mai vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, deve sperare in un regalo del Milan questa sera contro la Juventus. Altrimenti la corsa Scudetto potrebbe essere finita qui.