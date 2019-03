Un pari più utile per la Juve. Napoli, ora serve blindare il secondo posto

© foto di www.imagephotoagency.it

Un pareggio agrodolce per il Napoli di Carlo Ancelotti, quello conquistato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La dolcezza arriva dal fatto che gli azzurri, sotto fino all'85esimo e in una giornata con scarse idee di gioco, sono comunque riusciti ad evitare la quinta sconfitta stagionale e a smuovere la classifica. L'amarezza dal gap ulteriormente allungato con la Juventus capolista e oramai distante 18 punti. Un margine decisamente troppo importante per credere a clamorose rimonte nelle ultime 11 giornate rimanenti.

Ma nonostante tutto gli uomini di Ancelotti dovranno comunque tenere alta la concentrazione e il livello delle proprie prestazioni per blindare un secondo posto non ancora certo. Perché dietro l'Inter, al netto della grana Icardi, sembra comunque reggere il ritmo (Nerazzurri ora a -7). E il Milan, giunto al quinto successo consecutivo e più in generale alla decima partita senza sconfitta, cavalca l'entusiasmo e continua a rosicchiare punti ad ogni occasione (ora sono 6 i punti di distanza). Alzando così la necessità di punti e ovviamente anche il livello di attenzione in ottica secondo posto, obiettivo minimo non dichiarato della società di Aurelio De Laurentiis.