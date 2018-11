Un passo indietro per il Frosinone, ma la salvezza passa dallo Stirpe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un netto passo indietro. La sosta non aiuta il Frosinone, anzi, i ciociari a San Siro sono un'altra squadra rispetto a due settimana fa, quando la squadra di Longo aveva trovato, dopo il pareggio con la Fiorentina, il quarto risultato utile consecutivo. Tre pareggi con Empoli, Parma ed appunto i viola e l'importante successo sul campo della SPAL.

Il Frosinone arriva a San Siro con molta fiducia, tanto che i primi minuti di gara sono tutti di marca ciociara. Poi al primo affondo l'Inter passa in vantaggio con Keita ed il Frosinone si scioglie come neve al sole. Un solo guizzo, di Ciofani nella ripresa, e poi solo Inter, con Sportiello che ha evitato un passivo maggiore con le sue parate. Il che la dice lunga sull'andamento della gara. Certo, non sono queste le gare dove il Frosinone può sperare di trovare i punti per la salvezza. Il club ciociaro deve costruire in casa la propria fortuna, deve trasformare il Benito Stirpe in un fortino e non lasciare che diventi terra di conquista per le avversarie.

Longo è stato giustamente confermato e difeso dalla proprietà, adesso deve continuare sulla sua strada e recuperare gli infortunati, su tutti quel Camillo Ciano, un giocatore in grado di accendere la scintilla in attacco.