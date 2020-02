vedi letture

Un pericolo in meno per l'Inter. Il Ludogorets a sorpresa senza il bomber Keseru

Nella sfida di questa sera contro il Ludogorets, l’Inter avrà un avversario in meno da temere. A sorpresa infatti nell’undici titolare dei bulgari non figura il bomber Claudiu Keseru, centravanti rumeno autore in stagione di 16 gol e 4 assist. Al suo posto il polacco Jakub Swierczok, protagonista nel recente 6-0 di campionato contro il Botev Vratsa con una doppietta. Keseru, secondo quanto appreso, ha accusato un problema fisico poco prima della gara e per questo motivo non sarà neanche in panchina.