Un po' centravanti, un po' rifinitore: Higuain, la spalla perfetta per CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un po' centravanti, un po' rifinitore. Senza il guizzo dei tempi migliori, ma con la qualità che serve per spiegare ai suoi compagni cosa sia il Sarriball. Gonzalo Higuain s'è aggrappato alla maglia della Juve e l'ha difesa anche nella prima uscita stagionale, 1-0 a Parma. Senza segnare, ma combinando molto bene con Cristiano Ronaldo: alla faccia di chi pensava che non potessero giocare insieme.

Un altro passo in più, per rimanere a Torino. Senza il 9 sulle spalle, col 21 che è stato di Zidane e Pirlo: niente paragoni, ça va sans dire. Ma Higuain è sempre stato al centro del gioco delle squadre in cui ha militato, è sempre stato apprezzato per la sua capacità di aiutare la manovra e farsi all'occorrenza regista avanzato. Quel di cui ha bisogno Cristiano Ronaldo, che come prevedibile fa l'ala soltanto sulla carta: si accentra, più che l'esterno diventa centravanti e cerca in modo quasi ossessivo la porta.

Promosso, il Pipita. A pieni voti, in attesa di entrare a pieno regime. Aspettando anche il suo mentore Sarri, che forse un po' ha riconquistato in questa estate fatta di attaccamento alla maglia bianconera e voglia di riscatto. Gonzalo ha già vinto la sua battaglia, da primo dei cedibili è diventato il centravanti titolare della squadra. Anche perché ha dimostrato non solo di volere la Juve, ma anche di saper stare all'ombra di CR7, nel nuovo ruolo di 9 atipico che gli hanno ritagliato e ha saputo costruirsi. Non è un dettaglio da poco.