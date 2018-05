Un po' di Genoa al Mondiale: Hiljemark ci sarà, Laxalt nei pre-convocati

Dal corrispondente a Genova

Manca poco più di un mese al calcio d'inizio del Mondiale. Il prossimo 15 luglio si alzerà il sipario su Russia 2018. Certo, sarà molto strano non vedere l'Italia in campo ma i tifosi del Genoa potranno seguire con occhio interessato la competizione internazionale. La giornata di ieri ha infatti regalato due sorrisi in più al club rossoblu. Dopo la salvezza ottenuta con tre giornate di anticipo, grazie alla grande cavalcata di Perin e compagni, due commissari tecnici hanno bussato alla porta di Villa Rostan facendo pervenire a due elementi della rosa del Grifone altrettante chiamate per la Coppa del Mondo.

HILJEMARK CONVOCATO DALLA SVEZIA - Nella prima serata di ieri il commissario tecnico svedese ha inserito nella lista dei 23 per la prossima competizione internazionale Oscar Hiljemark. La sua presenza nell'elenco definitivo era tanto annunciata quanto meritata. Il centrocampista rossoblu si è guadagnato fin da subito la fiducia di mister Davide Ballardini. Rientrato a gennaio dall'esperienza non troppo felice al Panathinaikos, il ragazzo di Gislaved ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa. Titolare inamovibile nello scacchiere del tecnico ravennate, ha collezionato 15 presenze in stagione sfornando 4 assist per i compagni.

LAXALT NEI 26 DELL'URUGUAY - Nella tarda serata è arrivata la seconda lieta notizia. Diego Laxalt è stato pre-convocato da Oscar Washington Tabarez. Il commissario tecnico dell'Uruguay ha inserito l'esterno rossoblu nell'elenco di 26 giocatori che inizieranno la preparazione. Entro il 4 giugno l'ex tecnico, fra le altre, del Milan dovrà sciogliere le ultime riserve scegliendo i 23 che partiranno alla volta della Russia. Due settimane che serviranno al classe 1993 per convincere il ct della Celeste con cui vanta comunque già cinque presenze fra amichevoli e qualificazioni ai Mondiali.