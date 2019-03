© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Come riporta Fussball Transfers, i nerazzurri starebbero infatti monitorando con attenzione Melih Ibrahimoglu. Centrocampista austriaco classe 2000, fiore all'occhiello del settore giovanile del Rapid Vienna, è già stato ribattezzato "nuovo Ozil" per movenze e doti tecniche. Su di lui al momento c'è anche il Werder Brema.