Un primo tempo da incubo e il pari allo scadere: Roma-Napoli 1-1 al 45'

Roma-Napoli 1-1 al 45' (2' Milik, 45'+2 Perotti (R))

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma evita i fischi allo scadere del primo tempo: dopo il vantaggio di Milik al 2', è dominio Napoli e disastro giallorosso. Poi, al termine dei due minuti di recupero assegnati da Calvarese, è rigore per i giallorossi dove Perotti trafigge Meret. Una frazione di gara dove la Roma, però, non ha certo giocato all'altezza delle aspettative e dove l'Olimpico l'ha fischiata a più riprese.

Le scelte Ranieri manda in campo l'esperienza di De Rossi, Zaniolo va in panchina, vittima di un virus intestinale. Sulla trequarti ci sono Schick e Perotti, dietro Manolas e non Marcano dal 1'. Ancelotti risponde col 4-4-2: senza Insigne e Zielinski, il tecnico opta per il tandem Milik-Mertens davanti e per Verdi sulla fascia sinistra. Dietro, invece, Hysaj vince il ballottaggio con Malcuit.

Si parte: è capolavoro Milik La gara si apre con un lampo azzurro. Verdi sembra da subito una scelta azzeccata per Ancelotti: è l'ex Bologna che sgroppa dalla metà campo fino al limite dell'area. Scavetto mancino per Milik che si inserisce tra i due difensori, esegue una piroetta da ballerino provetto e poi col mancino trafigge Olsen sul primo palo. 1-0 dopo soltanto due di gara.

La Roma non c'è, Olsen sì Il Napoli tiene botta, la Roma gioca invece sotto ritmo. Al 25' di gara, infatti, Meret non viene mai chiamato in causa: tanti gli errori di appoggio anche sul breve per i giallorossi, il Napoli trotta e pecca negli ultimi passaggi. Intanto, a livello tattico, Ranieri ridisegna la Roma col 4-3-3 con De Rossi in regia mentre, in fase di non possesso, Schick prosegue in inutili sgroppate di ripiegamento che lo costringono anche a un giallo. Al 30', poi, i giallorossi ringraziano Olsen: Mertens parte sul filo del fuorigioco bruciando Kolarov, diagonale per Verdi che arriva di gran carriera ma a botta sicura spara sul portiere svedese che miracolosamente impedisce il 2-0. Al 36', poi, il raddoppio viene annullato per fuorigioco di Milik, liberato da Mertens davanti a Olsen dopo erroraccio della difesa giallorossa.

Roma, fischi evitati allo scadere del primo tempo Allo scadere dei due minuti del recupero del primo tempo, rigore per la Roma. Netto il fallo di Meret su Schick dopo sponda di Nzonzi, peraltro con un tocco dubbio di braccio di Mario Rui, dal dischetto va Perotti che, freddo, spiazza l'ex portiere dell'Udinese. Solo Cragno era riuscito a fermarlo all'Olimpico lo scorso campionato, l'argentino porta clamorosamente il risultato sull'1-1 al 45'.