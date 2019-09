Un primo tempo tra sbadigli ed errori. Hellas-Udinese è 0-0 all'intervallo

Primo tempo non esattamente indimenticabile, quello del Bentegodi appena andato in archivio. E al duplice fischio del direttore di gara Chiffi, come naturale conseguenza di ciò, Hellas Verona ed Udinese rientrano all'interno degli spogliatoi con il punteggio ancora immutato, fermo sullo 0-0. Tanti, e ripetuti, gli errori di natura tecnica mostrati dai giocatori di ambo le parti. Anche se, a dire il vero, qualche occasione in più l'ha avuta la squadra ospite, vicinissima anche a trovare il gol nel finale di tempo.

L'occasionissima dell'incontro, almeno arrivati fin qui, è capitata infatti sul piede di Lasagna in piena area di rigore al minuto 42. Su calcio d'angolo è arrivata la sponda di Mandragora all'altezza del primo palo. Tutto solo, l'attaccante della Nazionale italiana non dosa con la misura giusta, ed impatta con troppa potenza mandando clamorosamente alto da due passi. Ma è in sostanza l'unica di una prima frazione alquanto bloccata, e poco giocata a viso aperto. Come se le due compagini fossero mosse più dalla paura di non sbagliare che non dalla voglia di vincere.