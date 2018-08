Un progetto di Parma: i crociati stupiscono, calano e ora rimpiangono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per oltre un'ora è stato grande Parma, ma le partite di calcio si giocano sull'ora e mezza ed ecco che il 2-2 scaturito dal Tardini non può che definirsi giusto. Se i crociati hanno confermato qualche pecca in termini di personalità, non si può fare a meno di sottolineare come una squadra costruita praticamente in dieci giorni abbia schiacciato, meritatamente, la ben più esperta Udinese nei primi sessanta minuti di gioco. Tante occasioni create, numerosi giocatori al tiro, un buon volume di gioco e individualità in grado di fare la differenza, come in occasione della rete del vantaggio di Inglese, ma anche grazie agli svariati assist di Siligardi.

Il calo dopo l'ora di gioco è presto spiegato: troppi giocatori avevano pochi allenamenti sulle gambe, l'inevitabile prezzo da pagare di un mercato sviluppato per la maggior parte, o quantomeno per quella più rilevante, nelle ultime due settimane. Il feeling deve essere trovato presto, perché alle porte ci sono l'importantissimo scontro salvezza contro la SPAL e il difficilissimo match interno contro la Juventus. Il tutto sperando di evitare altri dolorosi infortuni, visto che anche stasera erano notevoli e pesanti le assenze a condizionare le scelte di D'Aversa. Che dopo un'ora pregustava i tre punti e l'esordio perfetto, e ora dovrà invece analizzare i rimpianti per evitare un bis.