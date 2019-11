Un punto a testa che non serve a nessuno: Milan-Napoli finisce 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan-Napoli finisce 1-1. A segno Bonaventura e Lozano.

Un punto a testa, che non fa davvero felice nessuno. Milan-Napoli può sintetizzarsi così: a San Siro finisce 1-1 il secondo anticipo della 13^ giornata di Serie A. Le emozioni, almeno a livello di reti, tutte nel giro di cinque minuti: al 24' Hirving Lozano porta in vantaggio la squadra di Carlo Ancelotti, seconda rete in questo campionato per il messicano. Al 29' Giacomo Bonaventura segna il gol che vale l'1-1 per l'economia della partita, e il ritorno alla gioia per lui, che non trovava il sigillo personale da ottobre 2018. Per il resto, qualche piccolo passo avanti per la squadra di Stefano Pioli, incisiva soprattutto nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione di gioco e poi nella fase centrale del secondo tempo: pur senza brillare a livello di manovra, il Milan dà qualche timido segnale di ripresa, anche se il problema del gol resta un tema aperto. Fronte Napoli, Insigne sbatte su Donnarumma, e anche in questo caso qualcosa si vede: un pareggio a San Siro, in fin dei conti, può comunque considerarsi un piccolo passo in avanti. Ma chi si attendeva la scossa, sia dai rossoneri che dagli azzurri, è rimasto deluso.

TEGOLA SUSO ALL'ULTIMO. OUT FABIAN E MANOLAS -

Pioli sceglie Bonaventura, preferito a Rebic, per completare il tridente d’attacco con Suso e Piatek. A una ventina di minuti dal fischio d'inizio, però, lo spagnolo dà forfait per un problema intestinale: dentro il croato. A centrocampo Krunic con Paquetá e Biglia, Conti terzino destro. Quanto ad Ancelotti, il tecnico azzurro sorprende con Maksimovic e non Manolas al fianco di Koulibaly in difesa. Si rivede Hysaj, terzino sinistro, con Callejon confermato sulla destra a centrocampo. Insigne-Lozano coppia d’attacco.

CORI E APPLAUSI PER ANCELOTTI -

A proposito di Ancelotti. Il tecnico del Napoli non è uno qualsiasi, per San Siro in versione rossonera. È l'avversario di giornata, ma è anche l'allenatore che alla guida del Milan ha scritto pagine tra le più gloriose della storia recente del Diavolo. Così l'accoglienza è di quelle speciali: applausi alla lettura delle formazioni e un coro speciale (col tecnico che ha alzato il braccio, visibilmente commosso, in segno di saluto ai suoi vecchi tifosi), pochi secondi prima della battuta del calcio d'inizio.

IL MILAN PARTE BENE, REBIC NO -

L'avvio è dei padroni di campo, che entrano in campo con un bel piglio e si propongono su entrambe le fasce, sia con Bonaventura che con Rebic. Il croato, però, si fa male praticamente subito: al quarto d'ora è già fuori dal campo, con Kessie pronto a subentrare. L'ex Eintracht stringe i denti per il resto del primo tempo, ma la sostituzione è soltanto rimandata alla ripresa dopo l'intervallo, quando l'ivoriano fa il suo ingresso sul terreno di gioco.

LOZANO APRE LE DANZE -

Abbastanza estemporaneo, arriva il primo gol della partita, segnato dal Napoli. Hernandez respinge molle di testa, sul pallone arriva Insigne che da fuori area schiocchia un bel sinistro a giro. La palla si stampa sulla traversa, ma sulla ribattuta il più veloce di tutti è Lozano, tenuto in gioco proprio dal terino francese, che di testa batte Donnarumma.

BONAVENTURA RITROVA IL GOL -

Il vantaggio degli ospiti dura appena cinque minuti. Hernandez si fa perdonare con una bella ripartenza, la sfera finisce a Krunic che scarica per Bonaventura: tiro secco, potente, nel sette di prima intenzione e Meret che può soltanto rimanere impietrito a osservare. Esultanza di gioia e rabbia: il numero 5 rossonero ritrova infatti il gol oltre un anno dopo l'ultima volta, datata 7 ottobre 2018, avversario il Chievo. È 1-1.

DUE OCCASIONI MILAN -

Trovato il pareggio, la squadra di Pioli sembra recuperare anche il coraggio e prende in mano l'andamento della partita. Non sotto il profilo del possesso palla, che resta appannaggio degli avversari. Però a sinistra il Napoli balla su cross dalla fascia opposta. Prima Hysaj spaventa Meret deviando a pochi centimetri dal palo alla sinistra del proprio portiere, poi Rebic brucia l'albanese ma di testa non trova lo specchio.

CHANCE INSIGNE, PARI ALL'INTERVALLO -

L'ultimo squillo del primo tempo è targato Napoli: Insigne si trova lanciato a tu per tu con Donnarumma. L'estremo difensore del Milan sceglie alla perfezione i tempi del'uscita e chiude al 24 azzurro ogni angolo di tiro. Neutralizzato, il capitano del Napoli sbatte contro il giovane portiere rossonero. E si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-1, con Max Allegri a seguire la partita dagli spalti di San Siro.

REBIC OUT, KESSIE IN. POI SI FA MALE INSIGNE -

Come detto, all'intervallo il croato ex Eintracht cede il passo a Franck Kessie: Paquetà avanza in attacco. Ancelotti risponderà togliendo un deludente Callejon per inserire Mertens, salvo poi essere costretto a sostituire anche Insigne (problemi al gomito per l'attaccante napoletano), con Younes chiamato a subentrare al capitano.

SIMULAZIONE DI ELMAS, PROTESTE NAPOLI -

In un secondo tempo meno brillante rispetto al primo, al 69' un episodio controverso: Elmas si invola in area del Milan, si allunga palla e Donnarumma interviene in uscita bassa. Orsato ravvisa simulazione e ammonisce il centrocampista macedone: l'impressione è che la decisione sia giusta per il piede trascinato del giocatore del Napoli, ma qualche protesta inevitabilmente arriva.

CALABRIA MEZZALA, IL MILAN SALE DI NUOVO -

Dopo una prima parte di ripresa più azzurra che rossonera, ma senza altri episodi clamorosi, nel finale è il Milan a farsi sotto. Non aiutato da Piatek: lento e involuto, il centravanti polacco sbaglia diversi palloni. Ha un guizzo, però, che Koulibaly mura: in questo caso le proteste arrivano dai padroni di casa, per un tocco di mano forse galeotto che il direttore di gara non ravvisa come irregolare. Nel frattempo, novità a centrocampo per Pioli: fuori Biglia al 73' e dentro Calabria, schierato mezzala con Kessie davanti alla difesa. Da segnalare la buona prova da Paquetà, migliorato in attacco rispetto ai primi 45 minuti giocati a centrocampo.

LOZANO E PIATEK FUORI, I TECNICI SI GIOCANO LE ULTIME CARTE -

I minuti finali sono caratterizzati anzitutto dalle sostituzioni dei rispettivi centravanti: Ancelotti inserisce Llorente togliendo Lozano, che può dire almeno di aver segnato. Non altrettanto Piatek, sostituito da Leao: partita, quella del polacco, di una pochezza sconcertante. L'ultimo brivido lo regala Allan: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, controllo e tiro da fuori. Donnarumma c'è.

Il tabellino

MILAN-NAPOLI 1-1

(29' Bonaventura; 24' Lozano)

Ammoniti: 25' Paquetà, 73' Hernandez, 90' Conti nel Milan. 69' Elmas, 77' Younes nel Napoli.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Biglia (73' Calabria), Krunic; Rebic (46' Kessie), Piatek (86' Leao), Bonaventura. Allenatore: Stefano Pioli.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon (59' Mertens), Allan, Zielinski, Elmas; Lozano (83' Llorente), Insigne (65' Younes). Allenatore: Carlo Ancelotti.