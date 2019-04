Un punto al Franchi per ripartire: Sinisa sprona i suoi per il rush finale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un punto prezioso per il Bologna su un campo storicamente difficile. Oggi c'erano tutti gli ingredienti per subire la "rinascita" della Fiorentina: dal nuovo allenatore, passando per la contestazione dei tifosi gigliati alla voglia di riscatto dei viola. In effetti Vincenzo Montella ha dato una leggera scossa alla squadra, ma ai viola non è bastato, complice anche un Bologna che si è difeso con ordine ed ha arginato Muriel e compagni.

"Salvo solo il risultato, oggi abbiamo fatto meno bene. Abbiamo creduto poco nella vittoria e non mi è piaciuto", così Sinisa Mihajlovic al termine della gara. Il tecnico del Bologna, giustamente, sprona i suoi: un punto è sicuramente importante, ma la strada per la salvezza è ancora lunga.

Sicuramente, soprattutto in attacco, è mancato quel pizzico di voglia per cercare quantomeno di impensierire Lafont, ma dietro il Bologna si è difeso ed ha giocato da squadra, mettendo in campo tutta la grinta che da sempre contraddistingue l'allenatore serbo.