Un punto che muove la classifica: SPAL-Udinese finisce a reti bianche

SPAL-Udinese 0-0

Si è da poco concluso la sfida fra SPAL-Udinese. La gara, dopo 90 minuti di battaglia, finisce a reti bianche.

MEGLIO LA SPAL NEL PRIMO TEMPO - Nei primi 45 minuti è la SPAL a fare la gara, con la squadra di Semplici che attacca sfruttando il solito Lazzari, una furia quando scatta sulla fascia. La prima, vera, occasione è proprio per la squadra di Ferrara, con il calcio di punizione battuto da Petagna che si stampa sulla traversa. L'Udinese nella prima mezz'ora è troppo timida, la SPAL attacca in velocità con Opoku decisivo in scivolata su Valoti. La squadra di Nicola si rende pericolosa solo nel finale con il solito De Paul, il migliore dei suoi nella prima frazione di gioco: il numero 10 parte palla al piede dalla propria trequarti, salta due uomini in velocità e calcia dal limite dell'area di rigore. Gomis attento mette in angolo.

LA MUSICA NON CAMBIA NELLA RIPRESA - Nel secondo tempo le cose non cambiano, con la squadra di casa che continua ad attaccare a pieno regime. L'Udinese si difende con ordine e riparte in contropiede: più in ombra De Paul rispetto ai primi 45 minuti, anche perché l'argentini ha pochi palloni giocabili.

LAZZARI KO - Lazzari, il migliore in campo per distacco, è costretto ad uscire. Intervento deciso di D'Alessandro sull'esterno estense, che nel cadere mette male la caviglia. Costretto ad uscire, la speranza è che non sia niente di grave.

CI PROVA SEMPRE DE PAUL - Nell'Udinese che fatica tantissimo al Mazza, brilla comunque la stella di Rodrigo De Paul. Quando punta l'avversario palla al piede crea quasi sempre la superiorità numerica. Prova a servire Pussetto in diverse occasioni, ma l'attaccante argentino sbaglia decisamente troppo.

FINALE FRIZZANTE MA IL RISULTATO NON SI SBLOCCA - Nei minuti finali la gara si accende, le due squadre attaccante alla ricerca del gol, ma il risultato non si sblocca. SPAL e Udinese si dividono la posta.