Un punto d'oro. Kouame e Pandev trascinano il Genoa verso la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la Juventus, il Genoa ferma anche il Napoli. Cesare Prandelli può essere orgoglioso della sua squadra, che ancora una volta riesce a sfoderare una grande prestazione contro una grande e porta a casa un punto importantissimo dalla sfida del San Paolo. Un pareggio che, soprattutto per quanto ammirato nel primo tempo, lascia l'amaro in bocca al Grifone: Pandev e soci sono rimasti in dieci uomini poco prima della mezzora a causa dell'ingenua espulsione di Sturaro e pochi minuti più tardi sono andati sotto per la rete di Mertens. Il Genoa, però, ha reagito, trovando il pareggio con la splendida conclusione al volo di Lazovic e sfiorando più volte la seconda rete anche nella ripresa.

L'atteggiamento della squadra è sicuramente piaciuto all'ex CT della Nazionale e aumenta i rimpianti per una stagione vissuta sempre sulle montagne russe. La qualità della rosa non giustifica l'attuale posizione in classifica e i tanti passaggi a vuoto vissuti nel corso del campionato. Per l'ennesima volta ha brillato la stella di Kouamé, capace di reggere da solo il peso dell'attacco e di impensierire la difesa del Napoli. L'attaccante ivoriano, nonostante i pochi gol realizzati sin qui, sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato. Tanti complimenti, gli stessi che merita Goran Pandev: come Rodrigo Palacio a Bologna, l'esperienza del macedone si sta rivelando fondamentale per uscire dalle sabbie mobili e regalare ai rossoblu un finale di campionato senza patemi.