Un punto importantissimo, ottavi più vicini. Napoli-PSG finisce 1-1

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una gara dai due volti. Tattica, noiosa e quasi sempre gestita dagli ospiti nella prima frazione. Rabbiosa, ricca di episodi e molto più veloce nel secondo tempo. Una gara in cui Napoli e Paris Saint-Germain si sono spartiti il controllo del match e i gol, arrivando così al triplice fischio con un 1-1 che è risultato giusto. E che probabilmente va bene a entrambe, soprattutto in virtù della sconfitta del Liverpool a Belgrado.

Liverpool e Napoli a sei punti, PSG a 5 e Stella Rossa a 4. Questa la classifica del gruppo più difficile di questa Champions League a 180 minuti dalla fine. Una classifica che sorride alla squadra di Ancelotti, brava questa sera a reagire a un primo tempo abulico, sfilato via nella costante certezze che il PSG era messo meglio in campo e concluso con il gol allo scadere di Bernat, bravo a capitalizzare la giocata di Mbappé e la prima vera grande occasione a disposizione dei ragazzi di Tuchel.

Nel secondo tempo la reazione dei partenopei è stata da grande squadra. Nei primi dodici minuti almeno sei occasioni clamorose con Gianluigi Buffon protagonista assoluto. Poi, al 61esimo, l'ingenuità di Thiago Silva e l'inserimento di Callejon con Buffon costretto al fallo in area. Un minuto dopo la perfetta esecuzione di Insigne e un pareggio che non muterà fino al 94esimo, nonostante altri 30 minuti ad alti livelli e ricchi di agonismo più che di occasioni.

Un pareggio giusto, insomma. Che il Napoli può accogliere col sorriso e che, col giusto incastro di risultati, si può tramutare in qualificazione già nel prossimo turno quando al San Paolo arriverà la Stella Rossa.