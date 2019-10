Un rigore inesistente condanna la Roma al pari per 1-1 contro il 'Gladbach

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma si mangia le mani pareggiando clamorosamente all'ultimo minuto una partita che sembrava già vinta. Dopo il gol nel primo tempo di Zaniolo, è infatti il subentrato Stindl a siglare il pareggio con un rigore contestatissimo per fallo di Smalling al centro dell'area. Recriminano i giallorossi per la scelta arbitrale, ma deve fare anche autocritica per l'occasione clamorosa di Florenzi giusto due minuti prima del penalty decisivo. La qualificazione resta apertissima e la Roma dovrà provare a vincere in Germania per dare una svolta al Gruppo J e centrare i sedicesimi.

Minimo sforzo, massimo risultato - La Roma inizia col brivido la partita di Europa League contro il Borussia Monchengladbach perché i tedeschi partono decisamente meglio e già all'8' potrebbero essere avanti grazie a un colpo di testa di Bensebani che si stampa sulla traversa dopo la dormita di Fazio. Ma non è l'unica occasione per gli ospiti, che giocano decisamente meglio e più sciolti rispetto alla squadra di Fonseca e che calciano verso la porta in modo pericoloso almeno in tre occasioni, con Embolo, Thuram e Neuhaus. Per fortuna di Pau Lopez, tutti i tiri finiscono di pochissimo a lato, facendo tirare un sospiro si sollievo al portiere ma anche ai circa 23mila tifosi romanisti presenti. I giallorossi però riescono col minimo sforzo ad ottenere il massimo risultato perché dopo poco la mezz'ora, una zuccata di Zaniolo, scuote dal torpore l'Olimpico e sigla l'1-0. Esultanza polemica indirizzata a Capello e alle sue parole di ieri, e avanti senza remore. A questo punto la Roma si scioglie e dopo nemmeno tre minuti riesce anche a segnare il raddoppio con Dzeko, ma il guardalinee alza la bandierina e dunque l'arbitro annulla, giustamente. Il primo tempo termina con il 'Gladbach alla ricerca della rete, ma l'intraprendenza dei primi 30 minuti è solo un ricordo e la squadra di Fonseca riesce a controllare senza troppi grattacapi fino al duplice fischio di Collum.

Poche emozioni...fino al rigore - La ripresa parte con un passo decisamente diverso rispetto a come era iniziata la partita e la Roma ci guadagna decisamente. Il Borussia Monchengladbach non ha la stessa caparbietà della prima frazione, anche perché la pioggia non ha mollato un attimo e il campo diventa di minuto in minuto più pesante. La prima occasione è per Hermann che ringrazia Kolarov per la dormita ni area di rigore ma poi non sfrutta la libertà concessa calciando malamente a lato. I giallorossi non riescono a rendersi particolarmente pericolosi ma è evidente che adesso riescano a controllare la palla con meno ansia rispetto alla mezz'ora iniziale. Quando tutto sembra deciso, ecco che l'arbitro Collum si inventa un calcio di rigore per fallo di Smalling al centro dell'area che però pare inesistente. Stindl batte Pau Lopez spiazzandolo e pareggia i conti al 93', con la Roma che ha la grossa pecca di non aver chiuso la partita con l'azione di Florenzi.