Un rigore non fa primavera. Attacco sterile e problema bomber nell'Italia del presente

C'era una volta l'Italia dei bomber. Quello degli attaccanti non è mai stato un grosso problema per nessun commissario tecnico azzurro nella storia della Nazionale italiana ma adesso lo è eccome, visto che nelle ultime quattro partite, tra le due contro la Svezia e quelle contro Argentina e Inghilterra, è arrivato soltanto una rete e per altro, come detto, dal dischetto. Nella conferenza stampa post gara di ieri sera il ct Gigi Di Biagio non si è detto preoccupato, visto che ha visto i suoi costruire tanto, ma come diceva una vecchia sigla televisiva di fine anni '90 "tanto c'ha ragione chi fa gol" e per questo non si possono certo dormire sonni tranquilli in vista del futuro.

Il danno più grosso ormai è stato fatto visto che l'Italia non parteciperà al Mondiale in Russia del prossimo giugno ma in vista delle prossime gare che conteranno davvero si deve correre ai ripari. Ciro Immobile segna a raffica con la maglia della Lazio, tanto da essere in lotta per la Scarpa d'Oro, ma quando veste la maglia azzurra non riesce a essere incisivo, mentre Andrea Belotti sembra essere la brutta copia del giocatore che abbiamo ammirato fino all'anno scorso. E che dire poi di Lorenzo Insigne? Il numero 10 di ieri sera non è riuscito, rigore a parte, a essere decisivo e costante come lo è con la maglia del suo Napoli e anche su questo il prossimo commissario tecnico dovrà lavorare a fondo.

Serve la svolta, il prima possibile, per tornare a splendere come in passato. L'Italia ha bisogno di ritrovare i propri bomber per uscire da questa brutta situazione e per provare a tornare grande, già a partire dal prossimo biennio.