Un rimpianto di nome Lucas Torreira

Un colpo da trenta milioni di euro e che, dopo dieci mesi dal trasferimento all'Arsenal, ne vale già cinquantacinque secondo la stima del portale Transfermarkt. Lucas Torreira continua il proprio percorso di crescita e lo fa alla grande, come conferma la prestazione offerta all'Emirates Stadium contro il Napoli.

Premiata la scelta dei Gunners che in estate hanno bruciato la concorrenza, anche quella dei partenopei, per portare in Premier League un talento cristallino. Di grande prospettivo ma già pronto per i grandissimi palcoscenici. Perché Torreira non ha mai avuto paura del grande salto, migliorando gara dopo gara e minuto dopo minuto trascorso sul rettangolo di gioco.

Imprescindibile per Unai Emery, tecnico che ha saputo inserirlo piano piano nella sua formazione tipo. Una volta conquistata la maglia da titolare, non l'ha più persa. Un rammarico per chi, un anno fa, non ha saputo acquistarlo dalla Sampdoria. Un affare fruttuoso per i londinesi, anche in Europa League perché il 2-0 innescato proprio da Torreira - con il tocco di Koulibaly a beffare Meret - mette una ipoteca sul passaggio in semifinale. Al San Paolo, tra una settimana, l'esame in quello che poteva essere la sua casa. Invece la storia è andata diversamente.