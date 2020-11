Un rinnovo da big, la clausola che ingombra. Tra Inter a Lautaro c'è ancora distanza sulle cifre

Un dialogo costruttivo, ma senza accelerazioni immediate. L’Inter e il mondo di Lautaro Martinez stanno gestendo questa fase all’insegna della reciproca comprensione. Per il club - sottolinea La Gazzetta dello Sport analizzando presente e futuro dell'attaccante - novembre doveva essere il mese dei primi nuovi approcci. La distanza fra domanda e offerta è bloccata ormai da mesi: se il club nerazzurro non vuole andare oltre 5 milioni l’anno, l’argentino non intende scendere sotto la soglia dei 7,5 milioni di euro.

C'è tempo - Il Toro ha capito bene che deve investire in questa stagione, e questo atto di consapevolezza aiuta tutti a gestire meglio il caso. La scadenza è lontana (2023), ma quei 2,4 milioni di stipendio non sono adeguati all’attuale status del giocatore. Ecco perché Beppe Marotta è ben disposto a riconoscere un’importante gratifica al suo attaccante. La linea societaria è sempre stata chiara: fa fede la clausola da 111 milioni di euro.

Clausola - Ora come ora quella clausola è un ingombro per tutti. Per Marotta che vorrebbe cancellarla del tutto e per i procuratori del Toro perché la considerano forse alta ai tempi del Covid-19. Non si sottovaluti il fatto che Lautaro e i suoi agenti da tempo evitano di affrontare l’argomento in pubblico. Un atteggiamento discreto che aiuta le parti.