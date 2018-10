Un rinnovo nell'aria, ma non scontato. Lotito blinda il suo Sergente

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tanto tuonò... che non piovve. Certo, il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic era oramai nell'aria da giorni. E infatti pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità, contratto fino al 2023. Ma dopo le innumerevoli (e milionarie) offerte arrivate in estate con più o meno consistenza, questa firma non era affatto scontata. Ma Lotito, dopo aver mantenuto la promessa fatta a mister Inzaghi e aver trattenuto il serbo, è voluto andare oltre. E i motivi sono presto detti: un giocatore per il quale vengono rifiutate offerte a 3 cifre deve, per ragioni di mercato, guadagnare una cifra consona a tale valutazione (passerà da poco meno di 2 milioni a circa 3, ndr). Dall'altra parte la società, che ora avrà in mano una forza contrattuale ancora maggiore rispetto al recente passato. Non che Lotito ne avesse bisogno. Ma questa nuova scadenza al 2023 regalerà comunque maggiore tranquillità a tutti, dal presidente all'allenatore fino, ovviamente, al giocatore.