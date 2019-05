Un riscatto improbabile: Bakayoko, l'ultimo atto merita fischi sonori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Siamo in difficoltà a livello mentale, inutile negarlo. Ma mancano ancora tre partite, dobbiamo mettere gli attributi in campo e vincerle tutte". Ignazio Abate, nel post-partita, ha fotografato perfettamente la situazione complicata del suo Milan. La vittoria per 2-1 contro il Bologna ha restituito un minimo di fiducia alla formazione di Gattuso, che però ha tante gatte da pelare all'interno dello spogliatoio. La mancanza di disciplina è sempre più un problema in casa rossonera, e per la terza volta in poche settimane il protagonista in negativo è stato Tiemoué Bakayoko, la cui avventura con la maglia del Diavolo è ai titoli di coda.

Dopo la querelle con Acerbi e il ritardo all'allenamento di mercoledì scorso, che era costato il ritiro a tutta la squadra, il centrocampista francese si è ripetuto stasera, mostrando scarsa voglia di entrare in campo al posto di Biglia e poi battibeccando in modo acceso con mister Gattuso. Un episodio davvero clamoroso, che porterà la società a non spendere i 35 milioni pattuti per il riscatto del giocatore dal Chelsea. Operazione che, fino a un mese fa, sembrava quasi scontata, perché l'ex Monaco aveva conquistato tutti grazie alle sue prestazioni convincenti, molto diverse rispetto a quelle offerte nella parte iniziale della stagione, quando Gattuso lo criticò apertamente. Un mese e mezzo fa il Milan era terzo in classifica e Bakayoko era la colonna portante di una squadra che vinceva e convinceva. Oggi è cambiato tutto: Ringhio adesso deve pensare alla prossima sfida, quella di Firenze, dove dovrà inventarsi il centrocampo, vista l'assenza (probabile) di Biglia per infortunio e quella di Paquetà per squalifica. Una situazione complicata in un contesto molto difficile, ma il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi e colpi di testa. Come quelli di Bakayoko, che stasera ha recitato il suo ultimo atto da attore mediocre.