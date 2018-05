Un romanista in finale: Rudi Garcia, due giorni da emozioni forti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Almeno un romanista c'è arrivato in finale. Rudi Garcia, simbolo della rinascita giallorossa di qualche anno fa e ora alla guida dell'Olympique Marsiglia, ha agguantato in extremis una finale di Europa League che sembrava essergli sfuggita di male al secondo gol del Salisburgo, un autorete per di più. Ci sono voluti due tempi supplementari, un surplus di stress notevole dopo il già pesante due a zero dell'andata, arrivato al termine di novanta minuti molto equilibrati e ricchi di emozioni. A tutto questo vanno aggiunti i novanta minuti passati ieri dal tecnico davanti alla tv per guardare fino in fondo la "sua" Roma, squadra a cui è rimasto molto affezionato nonostante l'esonero. Due giorni abbastanza turbolenti dunque per il francese romanizzato (non per niente la sua autobiografia si intitola "Tutte le strade portano a Roma"), che porta dunque un pezzo di Lupa in finale di Europa League.