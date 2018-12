Un rosso evitabile. Per Barella manca ancora l'ultimo scalino mentale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A livello di qualità tecniche, seppur contro il Frosinone non abbia fatto impressionato, può diventare uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico italiano. Ma a livello comportamentale, e quindi mentale, Nicolò Barella può e deve ancora crescere molto. Perché l'espulsione odierna, a pochi minuti dal termine e col risultato apertissimo, ha rischiato di compromettere la prestazione del Cagliari, bravo a rimettersi in corsa dopo il vantaggio ciociaro della prima frazione. Ammonito nel primo tempo per un intervento da dietro su Campbell (sarebbe stato quindi squalificato contro la Roma), nella ripresa fotocopia il tackle su Chibsah e trova il cartellino rosso. Come detto in un momento caldo e cruciale della gara. I due gialli odierni vanno così a sommarsi alle 4 ammonizione raccolte nelle precedenti 13 giornate di campionato. Non un'esagerazione, sia chiaro, ma comunque un punto su cui riflettere e lavorare in ottica futura per il bene suo, del Cagliari e della Nazionale italiana.