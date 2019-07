Un sacrificio necessario. Ma la Juve mantiene Kean nella propria orbita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come spesso capita, la fumata bianca è arrivata a metà strada fra domanda e offerta. Nelle prossime ore Moise Kean sarà un nuovo giocatore dell'Everton, un colpo a sorpresa se si considerano le potenzialità del classe 2000 e l'impatto avuto nell'ultima parte della scorsa stagione. Ma i motivi dietro la sofferta cessione bianconera esistono e sono piuttosto chiari da comprendere.

Contratto a scadenza e il bisogno di vincere subito - Fin dallo scorso anno, quando a metà luglio Cristiano Ronaldo sbarcò sul pianeta Juventus, era chiaro come i bianconeri avessero deciso di fare all-in per cercare di vincere la Champions a stretto giro di posta. La conferma arrivò dal ritorno di Bonucci, preferito a profili più giovani per esperienza e concretezza. Lo scorso anno l'assalto è fallito e ora la Juve, per sfruttare al meglio le qualità di CR7, avrà a disposizione al massimo un altro biennio per provare a salire sul tetto d'Europa. Un'esigenza che mal si conciliava con i bisogni dello stesso Kean: fosse stato per la Juve il classe 2000 sarebbe rimasto a Torino, ma probabilmente di spazio in campo ce ne sarebbe stato poco. Certo la proposta economica (4 milioni a stagione, ndr) era invitante, ma nella testa di Kean e del suo entourage la priorità, oggi, era il campo. E l'Everton, per chiudere l'operazione, ha garantito al giocatore ben più spazio rispetto a quanto ne aveva prospettato Sarri (sebbene con una proposta economica inferiore). Ancora: il contratto di Kean sarebbe scaduto nel 2020, ovvero la prossima estate. E visto il potenziale, rischiare di perderlo a zero fra 12 mesi non sarebbe stata un'operazione 'da Juventus', che cedendo oggi il suo cartellino si è garantita una plusvalenza piena e totale da oltre 30 milioni di euro.

Una recompra mascherata - Per arrivare alla fumata bianca è stata accantonata l'idea della clausola di riacquisto, altrimenti l'Everton avrebbe fatto saltare tutto. Ma la Juve, per garantirsi un minimo di controllo sul giocatore, ha studiato una nuova via e pattuito con i Toffees la possibilità di pareggiare, in futuro, eventuali offerte in arrivo per il suo cartellino.