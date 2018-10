Un saliscendi spiegato in numeri. Roma, la difesa adesso è un problema

© foto di www.imagephotoagency.it

I numeri nel calcio a volte possono dare indicazioni sbagliate, ma in questo caso raccontano molto dell’inizio di stagione altalenante della Roma. Ed il dato che colpisce in maniera particolare è quello relativo ai gol subiti: nelle prime 9 giornate di quest’anno, compresa la gara di oggi pomeriggio con la SPAL, i giallorossi hanno infatti incassato 12 reti (in attesa delle altre partite, peggio hanno fatto solo Sassuolo, Genoa, Frosinone e Chievo). Un numero alto, per una squadra che dovrebbe lottare per le posizioni immediatamente sotto alla Juventus. Per la Champions League, tradotto. Il dato diventa addirittura impietoso se paragonato alla passata stagione, quando dopo 9 giornate i gol subiti erano soltanto 6, esattamente la metà (di cui 3 nella sola seconda giornata contro l’Inter). Un’analisi che come detto non può avere la presunzione di spiegare il saliscendi giallorosso, ma che comunque regala una traccia per capire meglio cosa non sta funzionando dalle parti di Trigoria. E da cui, probabilmente, mister Di Francesco vorrà proprio ripartire per preparare la gara di Champions col CSKA.