Un secondo posto che parte dalla difesa. Nerazzurri i meno battuti della A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un successo largo, cercato e meritato, quello dell'Inter sul campo della Lazio nel posticipo della decima giornata. Uno 0-3 in trasferta che proietta i nerazzurri al secondo posto al pari del Napoli a 6 punti di distanza dalla Juventus e che rilancia le ambizioni del gruppo interista dopo un avvio balbettante. E a ben guardare i meriti, oltre che nella ritrovata prolificità di Icardi, sono da ricercare principalmente nella tenuta difensiva. L'Inter infatti, dopo 10 giornate giocate, è la miglior difesa del campionato. Meglio di Fiorentina e Samp, che hanno costruito la loro 'zona Europa' proprio su queste basi. E meglio, soprattutto, della Juventus schiacciasassi di questo inizio di campionato. Sono infatti 6 le reti incassate dai nerazzurri, appunto una in meno dei bianconeri e della Samp e due in meno dei viola. Una statistica che deve far riflettere, soprattutto perché abbinata ad un reparto offensivo fra i migliori nel panorama della Serie A. Un campionato che, lo ricordiamo, storicamente è spesso stato vinto da squadre che facevano della solidità difensiva un proprio must.