Un sette su sette che dice tanto. Il PSV è una macchina quasi perfetta

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il giorno del sorteggio dei gironi di Champions League la prima cosa che si è pensato è che tra Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven la sfida più abbordabile per l'Inter potesse essere la sfida più semplice da giocare, e probabilmente sarà anche così, ma sarebbe un vero errore pensare che la squadra di Van Bommel possa essere un cliente semplice. A parte la pesante sconfitta contro i blaugrana nell'esordio in questa fase a gironi il cammino del PSV è stato praticamente perfetto: dopo il ko in Supercoppa olandese ai rigori contro il Feyenoord lo scorso 4 agosto, primo impegno stagionale, i biancorossi hanno messo insieme la bellezza di 10 vittorie e una sola sconfitta, proprio al Camp Nou. Sette successi in Eredivisie, due ai preliminari di Champions e una in coppa nazionale per De Jong e compagni, che saranno un cliente molto difficile per Luciano Spalletti.

Ventisei gol fatti e soltanto tre subiti in campionato e una vittoria contro l'Ajax per 3-0 che fa capire davvero bene la dimensione di questa squadra. Primo anno in panchina per l'ex centrocampista del Milan che ha saputo subito imporre le proprie idee alla squadra e i punti di vantaggio sulla seconda, in campionato, sono già cinque. Ruolino impeccabile tra i propri confini per un PSV che adesso vuole provare a mettere a segno la prima vittoria nella fase a gironi di Champions. Per farlo lo stesso Van Bommel andrà all'attacco e metterà in campo l'artiglieria pesante. Hirving Lozano lo abbiamo conosciuto tutti ai Mondiali in Russia, Luuk de Jong sta facendo parlare molto di sé negli ultimi anni e gli altri due giocatori che partiranno dal primo minuto nel reparto avanzato sono Gaston Pereiro e Steven Bergwijn, rispettivamente classe 1995 e 1997. Quattro spine nel fianco per un PSV macchina quasi perfetta in questo inizio di stagione.