Un silenzio che fa rumore: Lionel Messi non si è ancora espresso ufficialmente sul futuro

vedi letture

Il silenzio di Lionel Messi, scrive la prestigiosa agenzia Associated Press, fa rumore. E alimenta dubbi. La Pulga non parla sin dal disastroso 8-2 patito dal Bayern Monaco e non ha nascosto il suo malcontento che l'umiliazione di Lisbona ha solo reso peggiore. La crisi del Barcellona è forte ma il club è fiducioso affinché resti. Però Messi non parla. E questo silenzio continua ad alimentare i pensieri di addio.