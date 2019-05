Un sogno chiamato Champions. L'Atalanta ha il dovere di crederci

© foto di www.imagephotoagency.it

Un rullo compressore. L'Atalanta non si ferma, vince anche con la Lazio all'Olimpico e consolida il quarto posto, portandosi ad una sola lunghezza dalla terza piazza occupata dall'Inter. Decimo risultato utile di fila in campionato, nel mezzo anche la vittoria con la Fiorentina in Coppa Italia che ha garantito l'accesso alla finale ai ragazzi di Gasperini

Una prova di carattere e maturità per la Dea, che sotto di un gol dopo una manciata di minuti ha avuto la forza di ribaltare la gara e di conquistare un successo fondamentale per continuare a cullare il sogno Champions League.

Nella giornata in cui non ha brillato la stella di Josip Ilicic, ci hanno pensato Gomez e Zapata a trascinare l'Atalanta alla vittoria. Il primo con una prestazione da urlo, da capitano vero, con assist perfetto per Castagne in occasione del gol del sorpasso. Il colombiano, tanto per cambiare, è andato in gol: 22 reti in campionato, 15 in trasferta, stagione da incorniciare per il colosso della Dea.