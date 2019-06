Un sogno e una rivoluzione in vista: cambia la mediana della Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paul Pogba o Sergej Milinkovic-Savic. La Juventus cerca un top player per il centrocampo dell'allenatore che verrà. Maurizio Sarri o Pep Guardiola, uno come questi due fa gola a tutti e i placet ci sono a prescindere. Solo che servono tanti milioni per chiudere l'arrivo del Polpo o del gigante serbo della Lazio. Quasi 100 milioni, per l'uno o per l'altro, l'ingaggio più importante sarebbe certamente quello per l'ex eventualmente di ritorno. E questo porterebbe a una rivoluzione importante per la linea mediana della Juventus.

Chi può partire Miralem Pjanic ha giurato amore e volontà di restare alla Juventus. Rodrigo Bentancur ha rinnovato, Emre Can è un caposaldo del progetto Juve. Così potrebbero partire Sami Khedira, che non ha mai nascosto la volontà di provare a vincere un titolo in Premier League, e Blaise Matuidi. Il francese, tecnicamente e tatticamente, non rientrerebbe infatti nelle idee e nel tipo di gioco del futuro della panchina bianconera. "Qui sono felice", ha avuto modo di dire recentemente, ma è chiaro che non sia uno propriamente da tiki-taka ma con caratteristiche ben diverse. Entrambi, Matuidi e Khedira, hanno un mercato importante, e visto che nel reparto è arrivato anche Aaron Ramsey, la sensazione è che entrambi potrebbero lasciare.