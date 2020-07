Un super Milan ne fa tre alla Lazio, e si rilancia prepotentemente per l’Europa

Il Milan ha giocato una delle gare più lucide di tutto il campionato, vincendo nettamente in casa della Lazio. I rossoneri grazie alle reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic, si sono rilanciati in classifica e oggi guardano con grande interesse lo scontro diretto tra Napoli e Roma, match interessante per la corsa all’Europa League. Una squadra pronta e preparata, posizionata in campo al meglio da Stefano Pioli, che ha saputo sfruttare al meglio gli errori della Lazio anche grazie alla grande esperienza in campo di Ibrahimovic, voglioso di migliorare i suoi numeri con i rossoneri. "Stiamo già pensando alla Juventus. Archiviamo con soddisfazione questa gara, la squadra ha giocato bene e meritato la vittoria. La prossima gara è difficile e importante, conosciamo il valore degli avversari ma vogliamo provare ad insistere", ha spiegato Stefano Pioli a Dazn dopo il match con la Lazio. Il club non ci ha fatto mancare nulla, siamo tutti concentrati, crediamo di meritare una classifica migliore, crediamo di dover lottare fino alla fine per riportare il Milan almeno in Europa League, ormai in Champions non ci riusciremo più ma almeno dobbiamo riportarlo in una competizione europea. Dobbiamo riuscirci e sono sicuro che i ragazzi daranno il 110% fino alla fine. Per i rossoneri è arrivato il secondo big match vinto della stagione dopo il successo recente a San Siro contro la Roma, ma il calendario non è per nulla clemente perché martedì ci sarà il confronto con la Juventus e domenica invece la sfida al Napoli, autentico scontro diretto per l’Europa League. “Le somme si tirano alla fine, dobbiamo pensare con grande convinzione alla prossima partita, è la quarta volta che incontriamo la Juventus quest'anno, ci aspettano difficoltà, siamo cresciuti anche noi e vogliamo giocarcela alla pari".