Un talento al giorno, Shabani: la prima col Bayern come trampolino

Nell'ultimo turno di Bundesliga, il tecnico del Bayern Jupp Heynckes ha regalato l'esordio in prima squadra a diversi elementi della formazione Under-19. Tra questi ha ben figurato il trequartista kosovaro (spesso utilizzato come ala destra) Meritan Shabani, che è rimasto in campo per 56 minuti contro l'Eintracht Francoforte mettendo in mostra molte delle sue qualità.

Giocatore dalle spiccate caratteristiche offensive, Shabani ha realizzato 8 reti in 18 presenze nel campionato Primavera tedesco. Destro naturale ma bravo anche con il mancino, è dotato di un ottimo controllo della sfera e di una letale progressione palla al piede. Specialista nelle conclusioni dalla distanza, sa mettersi al servizio della squadra nonostante una spiccata personalità.

Nome: Meritan Shabani

Data di nascita: 15 marzo 1999

Nazionalità: kosovara

Ruolo: trequartista

Squadra: Bayern Monaco Under-19

Assomiglia a: Thomas Muller