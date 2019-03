Un talento da coccolare: Schick e gli effetti immediati della cura Ranieri

"Schick e Dzeko per me devono giocare assieme. Patrik ha una qualità incredibile, è fortissimo, velocissimo e tecnico. Se si sblocca, e ci è vicino, i tifosi si innamoreranno di questo ragazzo". A giudicare dal gol partita e dalla prestazione realizzata questa sera da Patrik Schick contro l'Empoli, l'iniezione di fiducia arrivata in conferenza stampa da mister Claudio Ranieri sembra aver funzionato eccome.

Le parole giuste al momento giusto per cercare di ricaricare uno dei gioielli più pregiati, e allo stesso tempo delicati, della rosa giallorossa. Perché, nonostante il rendimento discontinuo, i tanti problemi fisici e un carattere che probabilmente poco si sposa con lo spogliatoio di una big, la Roma ha l'obbligo assoluto di rivalutare il suo capitale.

L'ultimo gol in campionato di Schick era arrivato d'altronde lo scorso 26 dicembre contro il Sassuolo. Era stata proprio quella partita a convincere Monchi e Di Francesco a dargli l'ennesima chance nella Roma piuttosto che mandarlo a giocare nella tranquillità della "sua" Genova. Speranze ancora una volta però disilluse, visto che la doppietta di Coppa Italia con la modesta Virtus Entella del 14 gennaio non può certo riscattare troppe prove sottotono.

La "cura Ranieri" sembra dunque l'ultimo rimedio: via il bastone e solo carota, da qui a giugno il giovane talento ceco si giocherà una gran bella fetta del suo futuro. Nella Roma e nel calcio ad alti livelli.