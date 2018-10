Un talento per la Juve? No, un impostore. L'incredibile inganno di Farid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé, organizzando interviste e attirando migliaia di followers sui propri profili social. Si chiama Dionicio Farid Fernandes ed è un ragazzo di origini messicane che è diventato di colpo famoso per alcune foto che lo ritraevano con la maglia della Juventus Primavera. Autografi, selfie con i fans e servizi dedicati da diversi organi di stampa: la Farid-mania è scoppiata subito. Una nuova stellina pronta a spiccare il grande salto? Tutt'altro, perché in realtà il sedicente campione si è rivelato un vero e proprio ciarlatano: nel club bianconero, infatti, non figura nessun giocatore con il suo nome e nessuna trattativa è in corso per acquistarlo. Dopo la scoperta dell'inganno, gli account sono stati chiusi. La sua vita da star è durata pochissimo.