Un tesoro di nome Schick e la missione esuberi: ecco l’estate bollente della Roma

vedi letture

Tra le indiscrezioni di un comunicato prossimo all’arrivo che sancirebbe l’accordo preliminare tra Pallotta e Friedkin e le smentite dei diretti interessati, una cosa sola sembra certa ad ora per la Roma: la prossima sarà un’estate complicata. Se questo è stato definito da tutti a Trigoria un anno zero, difficilmente si potrà fare diversamente per il prossimo. La continuità sarà data da Paulo Fonseca e Guido Fienga (CEO), ma per il resto bisognerà aspettare il closing per capire realmente i cambiamenti nella fila manageriali e tecniche della Roma. Chiunque dovrà lavorarci da giugno in poi non troverà una situazione semplice. La relazione semestrale, infatti, mette in luce un un debito di 87 milioni e che in proiezione a giugno dovrebbe salire a 110.

TESORETTO - Un aiuto potrebbe arrivare dai giocatori in prestito in giro per l’Europa. Uno su tutti: Patrick Schick. Il centravanti ceco ha lasciato la Capitale quest’estate con direzione Lipsia, Germania. Dopo un avvio complicato e pieno di infortuni ora sembra aver trovato nuovamente la sua dimensione che aveva smarrito dopo l’approdo nella Roma. Quattordici partite in Bundesliga, 7 reti 2 assist. Una media gol di uno ogni due gare. L’ultimo realizzato lo scorso weekend nella gara pareggiata 1-1 con il Bayer Leverkusen, valida come scontro diretto per la Champions League. Proprio all’Europa dei grandi la Roma e Schick sono legati a doppio filo. Il prestito con il quale è andato al Lipsia prevede il riscatto a 29 milioni qualora il club tedesco centrasse una delle prime quattro posizioni che a fine anno equivarrebbero alla Champions. Attualmente è al secondo posto con 5 punti di vantaggio sulla quinta e a 3 lunghezze dal Bayern primo.

STIPENDI PESANTI - A Trigoria iniziano a pensare seriamente di poter far affidamento su introiti che alleggerirebbero non poco il lavoro di Petrachi o chi per lui. Ciò non toglie che resterebbero dei contratti abbastanza pesanti per i quali Dan Friedkin, futuro proprietario, avrebbe dato già mandato di occuparsene. Tra questi spiccano giocatori come Fazio, Perotti, Jesus, Pastore, Nzonzi e Karsdorp. Tutti calciatori che oscillano con contratti dai 2,5 milioni e mezzo in su a stagione e per i quali la Roma sta cercando una nuova casa. Compito tutt’altro che semplice perché il club giallorosso non può rischiare di incappare in minusvalenze. Tutto questo non impedirebbe alla Roma comunque di fare un sacrificio come Under durante la prossima sessione di mercato. Nella Capitale viene considerato il male minore perché su una cosa Friedkin sembra già deciso: la squadra del futuro dovrà ripartire dai migliori senza vendere giocatori come Zaniolo e Pellegrini considerati i calciatori sui quali fondare la nuova avventura americana.