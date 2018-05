Un tifoso a Vidal: "Ti aspettiamo alla Juve". E lui mette like

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell’era dei social, si sa, ogni like può rappresentare un indizio in chiave mercato. Un tifoso ha lasciato un commento sotto a una foto di Arturo Vidal. Il commento recitava “Ti aspettiamo alla Juve” e il giocatore ha risposto con un like che potrebbe sicuramente rappresentare un indizio di un suo possibile ritorno in bianconero.