Un Toro scatenato verso l'Europa: adesso si può sognare in grande

Il Torino vince lo scontro diretto per l'Europa con la Sampdoria ed adesso può anche iniziare a sognare in grande. I risultati di giornata, in attesa della sfida di domani dell'Atalanta, per adesso premiano i granata: Roma fermata in casa dalla Fiorentina, Lazio ko sul campo della SPAL. Il Milan ieri non è andato oltre il pareggio 1-1 con l'Udinese. Il Toro quindi vola a quota 48 punti, gli stessi di Roma, Lazio e Atalanta e si porta a sole 4 lunghezze da quel quarto posto, occupato dal Milan, valido per la Champions League.

Ad inizio stagione nessuno si sarebbe immaginato un Toro così in alto e pronto a giocarsi addirittura la Champions nel finale di campionato. Certo, la massima competizione Europea forse resterà solo un sogno per Belotti e compagni, ma per l'Europa League il club granata potrà sicuramente dire la sua, forte anche di una difesa fra le migliori del campionato. Solo Juve, Napoli e Inter hanno fatto meglio dei granata, che hanno incassato solo 28 gol. Gli stessi del Milan, 2 in meno della Lazio, addirittura 12 in meno rispetto all'Atalanta, per non parlare della Roma che ha incassato la bellezza di 45 reti.

Belotti e compagni hanno lanciato la sfida, per l'Europa il Torino c'è ed è più agguerrito che mai. La Samp, nonostante il ko nello scontro diretto, resta ancora in corsa: il gruppone è distante solo 3 punti, nulla è ancora perduto.