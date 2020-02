vedi letture

Un turbo-Genoa per dare continuità. E provare a svoltare la stagione

Nella conferenza stampa di ieri il tecnico del Genoa Davide Nicola ha utilizzato una similitudine motoristica per spiegare quale versione dei suoi vuol vedere in campo oggi contro il Bologna: "Giocheremo in Emilia, terra di motori. Per questo voglio vedere un turbo-Genoa".

E' l'ora di cambiare marcia - Per restare in tema, vien da dire che il Genoa in questa seconda parte di stagione abbia la necessità di cambiare marcia. L'arrivo in panchina di Nicola dopo un iniziale successo ha visto qualche difficoltà a livello di risultati, come testimoniano le sconfitte con Verona e Roma (oltre a quella di Coppa Italia col Torino). Poi però il tecnico ha trovato la quadratura giusta e migliorato il rendimento, trovando i pareggi con Fiorentina e Atalanta e la vittoria sul Cagliari. La classifica però resta complicata e oggi contro il Bologna servirà davvero un turbo-Genoa per portare via punti. Uno sforzo extra, che possa permettere di uscire indenni dal Dall'Ara trovando il quarto risultato utile consecutivo. E accorciare ulteriormente sulle squadre davanti.