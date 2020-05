Un valore impennato alle stelle: Gosens piace a tanti, per la Dea sarà maxi plusvalenza

Quella di Robin Gosens è l’ennesima dimostrazione di come dalle parti di Zingonia sappiano lavorare sulla ricerca di giocatori da acquistare a poco, valorizzare e rivendere a tanto. Perché l’esterno tedesco fu acquistato nel 2017 per 2 milioni di euro dall’Heracles, bazzecole per quelle che sono le spese del calcio di oggi.

Valore aumentato oltre 10 volte - Nei suo tre anni alla Dea, Sogens ha mostrato miglioramenti continui: 26 presenze e 2 gol il primo anno, 36 con 3 reti il secondo, 29 e 8 gol fin qui in stagione. Un miglioramento costante che racconta di un giocatore, classe ’94, nel pieno della propria esplosione calcistica e che proprio per questo piace da matti a tante squadre europee. In Italia è seguito con attenzione dall’Inter, all’estero ha mercato in Premier League e Bundesliga: Chelsea e Leicester lo hanno inserito nella propria short list, mentre in Germania attenzione a Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte e allo Schalke, squadra di cui è tifoso. Prezzo di partenza? Come detto, pagato due milioni, oggi il suo valore supera i 20: per lasciarlo partire, secondo le ultime stime, serviranno fra i 25 ed i 30 milioni di euro.