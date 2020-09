Un vero 9 che diventa un "falso 10". Ecco come si muoverà Edin Dzeko alla Juventus

Perché la Juventus ha scelto di puntare forte su Edin Dzeko? Una domanda a cui prova a dare una risposta il Corriere dello Sport che spiega come i bianconeri abbiano scelto di stringere sul bosniaco per questioni tecniche, tattiche e di leadership. Nelle idee di Pirlo, si legge, Dzeko sarà sì il terminale offensivo della squadra nel ruolo di 9. Ma con lo sviluppo della manovra diventerà una sorta di "falso 10". A Dzeko non sarà chiesto di fare il trequartista ovviamente, ma in fase di costruzione dovrà essere lui ad abbassarsi per creare spazi giusti agli affondi di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.