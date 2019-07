Un vero affare: i 30 milioni per Fabian Ruiz analizzati un anno dopo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era chi un anno fa, di questi tempi, faceva ironia. Sui soldi spesi, sulla possibilità che Fabian Ruiz potesse imporsi nel nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Il club decise di puntare su di lui ben prima dell'avvicendamento in panchina, ma lo presentò come primo innesto del nuovo ciclo. In una estate in cui di ribaltoni, oltre a quello di allenatore, ce ne furono ben pochi.

Un anno dopo, i 30 milioni di euro spesi dal Napoli per Fabian Ruiz sembrano valutazione che poco ha a che vedere col suo reale valore di mercato. Che è molto più alto, alla luce della capacità con cui s'è imposto fin da subito come protagonista nella sua nuova realtà. Delle sue doti tecniche, della sua versatilità: interno di centrocampo, ma anche esterno a sinistra nel 4-4-2 o alle spalle della prima punta. Fabián Ruiz Peña, classe '96, ha giocato un po' ovunque. Confermando un po' ovunque le sue doti di leadership, quelle che tutti hanno potuto ammirare anche nelle ultime due settimane grazie all'Europeo Under 21.

Fabiàn l'Europeo che s'è concluso domenica sera non solo l'ha vinto, ma l'ha vinto da protagonista. Il centrocampista spagnolo è stato selezionato come miglior giocatore del torneo da un team di osservatori: ha deciso la finale con il gol del vantaggio e partecipando, in maniera decisiva, al momentaneo 2-0.

Difficile adesso darne una valutazione, una cifra almeno doppia rispetto a quella stabilità un anno fa dal Napoli. Che lo strappò al Betis per 30 milioni di euro facendo un vero affare nonostante l'iniziare scetticismo. Ride bene chi ride ultimo.