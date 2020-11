Un week-end da brividi: non solo l'Inter, per le eurorivali di Conte ci sono tutte sfide toste

Un week-end di gare complicate. Per l'Inter, ultima nel girone Champions al giro di boa con due punti in tre gare giocate, ma anche per le altre formazioni impegnate nel Gruppo B. I nerazzurri vanno a Bergamo contro l'Atalanta ferita, reduce dal tonfo casalingo per 5-0 contro il Liverpool. Scontro tra grandi d'Ucraina per lo Shakhtar Donetsk che ha perso addirittura 6-0 nell'ultima, a Kharkiv, contro il 'gladbach. La formazione tedesca ha una sfida certamente difficile perché va a Leverkusen per giocare contro le Aspirine mentre per il Real Madrid, che nell'ultima di Champions ha battuto proprio i nerazzurri, c'è la gara di Valencia.

Domenica 8 - Atalanta-Inter

Domenica 8 - Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach

Domenica 8 - Dinamo Kiev-Shakhtar Donetsk

Domenica 8 - Valencia- Real Madrid