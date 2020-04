Una bolla per la Serie A: maxi-ritiro per 1.500 persone. Oggi riunione in FIGC

Serie A in una bolla. Così La Gazzetta dello Sport sintetizza il piano del massimo campionato per ripartire e completare la stagione. Oggi riunione in FIGC per decidere il da farsi: l'obiettivo resta provare a ricominciare gli allenamenti il 4 maggio. Ma come dovrebbe funzionare.

1.500 persone in maxi-ritiro per 3 mesi. Nei centri di allenamento, infatti, non dovrebbero andare solo i giocatori. Tra fine aprile e inizio maggio dovrebbe andare in scena la sanificazione dei centri sportivi, poi test molecolari, esami del sangue, tamponi periodici. E tutti in ritiro, appunto, anche il resto del personale del club.

Due ostacoli. Il primo, spiega la rosea, è la facilità di effettuare i tamponi. Scarseggiano sul mercato ed è difficile far passare il messaggio che sia prioritario farlo effettuare a un calciatore. Il secondo, come ormai saprete, la disponibilità dei centri sportivi: pochi club, allo stato attuale, potrebbero garantire il rispetto del protocollo per tutti i propri dipendenti. E infatti il fronte non è unito. Dal presidente Gravina, infine, non dovrebbe arrivare nessuna forzatura: ritiene doveroso provarci, ma la salute resta prioritaria.