Una buona Juve non basta: 0-0 al 45'. Palo di Khedira, Matic graziato

Fonte: Inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Una buona Juventus non riesce a vincere la resistenza del Manchester United e della sfortuna, almeno per ora. All’intervallo, è 0-0 all’Allianz Stadium, nonostante gli sforzi profusi dalla squadra di Allegri, che può rammaricarsi soprattutto per il palo colpito da Khedira, a De Gea battuto, poco oltre la mezz’ora. In precedenza lo stesso portiere era stato bravo nell’evitare la clamorosa autorete di un suo compagno su tiro-cross di Cuadrado. Squillo di Cristiano Ronaldo nel finale: la Juve apre e chiude in attacco il primo tempo, ma come detto non basta a sbloccare il risultato al rientro negli spogliatoi per un proverbiale the caldo. Poco Manchester United, almeno finora: da segnalare soprattutto un fallaccio di Matic su Dybala al 13’. Fosse arrivato qualche minuto dopo, forse il serbo non se la sarebbe cavata soltanto con un giallo.