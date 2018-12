Una buonuscita da 25milioni di euro. La magra consolazione di Mourinho

© foto di Imago/Image Sport

L'esonero da parte del Manchester United di José Mourinho ha colto quasi tutti di sorpresa. Certo, l'andamento dei Red Devils in questa prima parte di stagione è stato caratterizzato da pochi alti e tantissimi bassi. Ma il credito dello Special One sembrava destinato a durare in eterno, o almeno fino al termine della stagione. E invece questa mattina ecco la comunicazione dell'esonero, con i Red Devils che ora dovranno versare nel conto corrente dello Special One l'equivalente di un anno di stipendio. E i conti sono presto fatti: se lo United fosse stato già eliminato dalla Champions la dirigenza avrebbe dovuto sborsare 20 milioni di euro. Ma José Mourinho è riuscito a portare i suoi agli ottavi e così, da contratto, incasserà una buonuscita di 22,5 milioni di sterline, ovvero 25 milioni di euro. Una consolazione, nemmeno tanto magra, che sicuramente renderà meno amaro il suo addio a Old Trafford.