Una certezza nella rivoluzione. Roma, Florenzi è destinato a restare

Quella che sta per arrivare sarà un'estate di grandi cambiamenti per la Roma. Detto di un futuro non scritto anche per Daniele De Rossi , una certezza in casa giallorossa esiste, secondo il Corriere dello Sport. E si chiama Alessandro Florenzi: dopo il rinnovo dello scorso anno la permanenza è praticamente certa e nel caso in cui dovesse essere confermata la non permanenza di De Rossi la fascia di capitano passerebbe automaticamente sul suo braccio.