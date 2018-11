Una certezza nella sconfitta. Handanovic è tornato a livelli top

Fonte: dall'inviato a Wembley, Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se alla fine del primo tempo Tottenham e Inter erano ancora sullo 0-0 gran parte del merito, da parte nerazzurra, è da attribuire a Samir Handanovic, oltre che alla scarsa mira degli avanti Spurs. Non che lo sloveno abbia compiuti miracoli nel vero senso della parola, ma ha comunque gestito la pressione continua e martellante del Tottenham con una certa tranquillità. Regalando, logica conseguenza, sicurezza a tutto il reparto arretrato. Gli errori per i portieri ci sono e ci saranno sempre, fa parte del ruolo, ma il buon Handanovic sta cercando di limitarli al massimo dopo un inizio di stagione con qualche incertezza di troppo. E dopo le buone prove in campionato, ecco la conferma in Champions. Purtroppo non è bastato a garantire all’Inter la qualificazione agli ottavi. Ma se il rendimento del numero 1 continuerà ad essere su certi standard anche in futuro tutto sarà decisamente più semplice. In Italia, ma soprattutto in Europa.